Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Việc nhận đỡ đầu hai trẻ em mồ côi do Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Chiều 19/6, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do bà Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã về Nghệ An làm lễ nhận “Mẹ đỡ đầu” và trao quà cho 2 trẻ mồ côi. Cùng tham gia có đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Cụ thể, Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận làm “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ học tập cho 2 cháu đến đủ 18 tuổi tại huyện Tân Kỳ. Gồm Lưu Văn Đại và Lưu Lê Vi, ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ; cả 2 cháu đều có mẹ bị tử vong do Covid-19.

Ngoài ra, Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã kết nối chị Chu Thị Thanh Huyền, ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh nhận đỡ đầu cháu Đặng Quốc Tuấn, ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn có mẹ tử vong do Covid-19.

Được biết, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của trẻ em nghèo, mồ côi; nhiều năm qua, các cấp hội ở Nghệ An đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với tổng tiền và hiện vật huy động dành cho trẻ em khó khăn tính đến nay là hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó có mô hình "Mẹ đỡ đầu", “Đảm nhận con nuôi” đã được triển khai tại nhiều huyện như Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nam Đàn…

Hiện tại, triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức phát động “Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và “Kết nối Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19” nhằm huy động, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội hoá chăm lo cho các cháu có hoàn khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.

Trên cơ sở phát động của tỉnh, hiện nhiều tổ chức hội hưởng ứng tích như Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp, Nghi Lộc…