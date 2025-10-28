Thời sự Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra dự thảo nghị quyết liên quan đến việc ủy quyền ở cấp xã Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 28/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo một số nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế; trong đó có nội dung uỷ quyền ở cấp xã về tư pháp.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra quy định uỷ quyền ở cấp xã

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND cấp xã uỷ quyền cho công chức trong lĩnh vực tư pháp; các thành viên dự họp thống nhất về việc cần thiết phải ban hành nghị quyết, vừa phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Trần Đình Toàn - Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một nội dung được uỷ quyền ở cấp xã trong lĩnh vực tư pháp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số thành viên cũng góp ý, bổ sung căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết. Về phạm vị uỷ quyền, cần nghiên cứu, cân nhắc một số nội dung ủy quyền phù hợp với năng lực, khả năng và điều kiện đáp ứng của công chức cấp xã. Đồng thời, cần bổ sung trong tổ chức thực hiện, giao cho Chủ tịch UBND cấp xã linh hoạt việc lựa chọn nội dung uỷ quyền phù hợp đối với công chức trên cơ sở các nhóm uỷ quyền được HĐND tỉnh quyết định sau khi dự thảo nghị quyết được thông qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra về phạm vi, đối tượng của dự thảo nghị quyết về uỷ quyền trong lĩnh vực tư pháp ở cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra và thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo dự thảo nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND cấp xã uỷ quyền cho công chức trong lĩnh vực tư pháp; có 4 nhóm nội dung được uỷ quyền, bao gồm:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Đồng chí Quế Thị Trâm Ngọc - Phó trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra liên quan đến giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã lựa chọn nội dung uỷ quyền cho công chức phù hợp năng lực, điều kiện thực tế của từng địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra và thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp thu và giải trình một số vấn đề mà các thành viên dự họp đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, UBND tỉnh trình sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên quan đến mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch; đồng thời sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh kết luận cuộc thẩm tra, đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo là Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến các thành viên dự họp để sửa đổi, bổ sung vào dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tớ. Ảnh: Mai Hoa