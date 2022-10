Bàn phương án điểm đấu nối cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cặp Cửa khẩu Nậm On - Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Đại diện hai tỉnh Bolykhămxay - Lào và Nghệ An - Việt Nam họp bàn để xem xét đi đến thống nhất điểm đấu nối qua cặp Cửa khẩu Nậm On của Lào - Thanh Thủy (Nghệ An) đảm bảo tuyến đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Qua đó, tạo thuận lợi cho hai bên phát triển về logistics, kinh tế - xã hội.