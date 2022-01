Ban Quản lý KKT Đông Nam đồng hành tích cực với doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư ở Nghệ An

Sáng 18/1, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, Đảng ủy CCQ tỉnh, chính quyền các địa phương và một số nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Những kết quả tạo động lực

Cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả tỉnh vượt qua đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid-19, năm 2021, Ban quản lý KKT Đông Nam đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành các chương trình, đề án, kế hoạch, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ban quản lý phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc, kịp thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tính đến ngày 31/12/2021 đã tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 35.500 công nhân, chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó có trên 99% đã tiêm đủ 2 mũi, hiện đang tiếp tục triển khai tiêm liều bổ sung (mũi 3).

Một góc Khu B - KCN Nam Cấm thuộc KKT Đông Nam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, cơ bản hoàn thành việc lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040 trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Hiện nay Bộ Xây dựng đang thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021), KKT Đông Nam thu hút được 16 dự án, tổng vốn đăng ký mới là 11.080,93 tỷ đồng, điều chỉnh 44 lượt dự án, trong đó có 11 dự án điều chỉnh tăng vốn 1.989 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 13.070 tỷ đồng, đạt 87% so với KH 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Quản lý KKT Đông Nam. Ảnh: Nguyên Sơn

Một số dự án có quy mô lớn, có tính động lực được chấp thuận chủ trương trong năm 2021 như: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I (264,77ha); Điều chỉnh Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - 1 Nghệ An (tăng diện tích khu công nghiệp thêm 354,5ha); Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision (200 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD).



Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2022, Ban đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh cho Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA do Tập đoàn Goertek làm chủ đầu tư, tăng thêm 400 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của Dự án lên 500 triệu USD, trở thành dự án FDI có quy mô vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Quản lý KKT Đông Nam. Ảnh: Nguyên Sơn

Ban quản lý KKT Đông Nam tích cực hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Doanh thu các doanh nghiệp trong KKT năm 2021 ước đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 14.727 tỷ đồng, gấp 2,24 lần so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước 2.162 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 6.440 lao động, cao nhất từ trước đến nay.



Công tác GPMB các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm như Hoàng Mai I, VSIP, WHA được tập trung quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả cao. Trong 11 tháng đầu năm 2021, Ban đã thực hiện giao đất, cho thuê đất cho 7 doanh nghiệp, với tổng diện tích đã giao và cho thuê là: 3.011.069 m2.

Lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam đồng hành cùng doanh nghiệp giám sát phòng chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong KKT Đông Nam và các KCN tiếp tục được tập trung triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu vực, phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư phát triển.

Hướng tới các mục tiêu mới

Mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung Bộ, trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn liền với xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò, Đông Hồi được tỉnh đặt ra.

Trên cơ sở đó, năm 2022, Ban quản lý KKT Đông Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng ban quản lý KKT Đông Nam trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Quản lý KKT Đông Nam. Ảnh: Nguyên Sơn

Ban quản lý KKT Đông Nam cũng đề ra những giải pháp trọng tâm, tham mưu xây dựng Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt; Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung Khu kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó đánh giá kết quả xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng.

Dây chuyền chế biến của một doanh nghiệp tại KKT Đông Nam. Ảnh tư liệu Thu Huyền

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chuyên viên Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tìm lại đà tăng trưởng trong thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ông Triệu Duy Trung - Đại diện nhà đầu tư JuTeng ở Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Sơn Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Sơn Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát biểu ghi nhận sự vào cuộc tích cực của tỉnh Nghệ An nói chung và Ban quản lý KKT Đông Nam nói riêng. Một số doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh, các sở, ngành tiếp tục cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề cho lao động phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp khi vào đầu tư, hoạt động trên địa bàn Nghệ An. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, hoạt động trên địa bàn Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chuyên viên Ban quản lý KKT Đông Nam trong đồng hành cùng doanh nghiệp để phát huy hiệu quả tích cực trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn cam kết đồng hành tích cực với nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, hoạt động trên địa bàn. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư của các doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Nghệ An.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Sơn Tỉnh Nghệ An đã xác định xây dựng KKT Đông Nam trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng KKT Đông Nam vào cuộc tích cực, rốt ráo để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, Ban quản lý KKT Đông Nam cần chủ động hơn nữa tham mưu với UBND tỉnh trong xử lý những tồn tại, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh hấp dẫn, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển đặt ra. Trước mắt, cần linh hoạt trong thúc đẩy thu hút đầu tư, sản xuất ở các khu công nghiệp, trên cơ sở phối hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Ban quản lý KKT Đông Nam có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Nguyên Sơn Về một số kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và Ban quản lý KKT Đông Nam, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và giao các sở, ngành, địa phương phối hợp sớm giải quyết trong thời gian sớm nhất. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Phòng Kế hoạch và Đầu tư cùng 4 cá nhân của Ban quản lý KKT Đông Nam đạt nhiều thành tích xuất sắc năm 2021.