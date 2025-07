Thời sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão Wipha Sáng 24/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 (Wipha).

Quang cảnh Lễ phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;…

Bão số Wipha đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12, gây mưa lớn, nước biển dâng cao, ngập úng tại nhiều khu vực ven biển.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3. Ảnh: Thành Duy

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn tại thượng nguồn sông Cả (lưu lượng dòng chảy về hồ Bản Vẽ vượt lưu lượng lũ kiểm tra), gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, một số nơi đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơn lũ lớn chưa từng có trong lịch sử gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ; hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, rất cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Thành Duy

Trước tình hình đó, ngay trong ngày 23/7, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có lời kêu gọi gửi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn Nghệ An.

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh tinh thần Mặt trận Tổ quốc phải luôn đi đầu trong công tác kêu gọi, vận động, tạo cầu nối để các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Bên cạnh việc phát động trực tiếp, cơ quan MTTQ tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, nhằm lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Ngay tại buổi lễ, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã hưởng ứng, đóng góp mỗi người một ngày lương gửi tới các gia đình đang gặp khó khăn, mất mát. Nghĩa cử này thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ của tập thể cơ quan với đồng bào vùng lũ trong thời điểm hoạn nạn.

Cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ đồng bàо bị thiệt hại do bão. Ảnh: Thành Duy

Thông qua nghĩa cử thiết thực này, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục hưởng ứng, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng BIDV. Ảnh: Thành Duy

Được biết, tính từ 17h ngày 23/7 đến 11h30 ngày 24/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã nhận được số tiền ủng hộ gần 10 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân.