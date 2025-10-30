Thời sự Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập 2,11 tỷ USD Chiều 30/10, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để bàn và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh…

Sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập

Tại cuộc họp, Đảng ủy UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; đây là dự án thuộc danh mục nguồn điện quan trọng quốc gia, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cuộc họp đã nghe báo cáo chi tiết về quy mô, vị trí, tổng vốn, công nghệ và hình thức lựa chọn nhà đầu tư của dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành của tỉnh và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chấp thuận đầu tư dự án, đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để triển khai, đồng thời thống nhất áp dụng hình thức “đấu thầu rộng rãi” để lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô công suất 1.500 MW (gồm 2 tổ máy 750 MW); kho chứa LNG với dung tích khoảng 250.000 m³, kèm hệ thống tái hóa LNG; cùng bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi, Cảng biển Nghệ An, có 1 cầu cảng hàng lỏng/khí với năng lực thông qua 1,5 triệu tấn/năm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 55.946 tỷ đồng, tương đương 2,11 tỷ USD, được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Diện tích sử dụng đất và mặt biển khoảng 67,28 ha (chưa bao gồm vùng quay tàu, đê chắn sóng chung của Khu bến Đông Hồi, dự kiến thêm khoảng 142,72 ha), trong đó đất liền 57,29 ha, mặt biển và bờ biển 9,99 ha.

Kết luận nội dung này, với tính chất là dự án có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng chiến lược, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến hoàn thiện tờ trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy Nghệ An, sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất, hồ sơ sẽ được trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư. Đây là bước quan trọng để UBND tỉnh chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hiện có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài, gồm 2 doanh nghiệp Hàn Quốc, 1 doanh nghiệp Nhật Bản và 1 doanh nghiệp Qatar. Việc có nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm cho thấy sức hút và tiềm năng lớn của dự án.

Bảo đảm liên thông, hiệu quả giữa khối Đảng, HĐND, UBND và MTTQ trên môi trường số

Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Đây là đề án làm cơ sở để triển khai và thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày Tờ trình về Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt thông qua triển khai Đề án, các hoạt động của hệ thống chính trị được đưa lên môi trường số thuận lợi, an toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm liên thông, hiệu quả, không chồng chéo và rời rạc nhiệm vụ giữa khối Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc.

Dự thảo Đề án đánh giá thực trạng chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, qua đó xác định các yêu cầu, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn tới; đồng thời tập trung vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Đề án đã xây dựng các các nhóm nhiệm vụ then chốt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức số; phát triển nhân lực số; hoàn thiện hạ tầng và nền tảng số; xây dựng chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong cơ quan Đảng. Các nhiệm vụ được thiết kế theo nguyên tắc “rõ việc, rõ thời gian, rõ người chịu trách nhiệm, rõ kết quả, rõ nguồn lực”.

Đồng thời có các nhóm giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án, bao gồm tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển nguồn lực; xây dựng hạ tầng và nền tảng số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, thực chất và bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Đề án theo đúng quy định. Trên cơ sở phân tích một số chỉ tiêu cụ thể, đồng chí nhấn mạnh, việc xác định các chỉ tiêu cần bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện; đồng thời, yêu cầu chú trọng hình thức, văn phong và kết cấu của văn bản, bảo đảm thống nhất với chuẩn mực văn bản của Đảng, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến ban hành.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giày da và cho thuê nhà xưởng Thành Vinh; phương án xử lý dự án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu và dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ và một số nội dung khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức, cán bộ, phát triển đảng của Đảng bộ.