Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(Baonghean.vn) - Là sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn huyện Diễn Châu, tuy nhiên hiện nay nhiều cơ sở sản xuất tôm nõn trên địa bàn đang hoạt động cầm chừng, thậm chí tạm đóng cửa do thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng.

Sau khi chuyển tiền cho Linh, chị H không thấy tăng lượt người theo dõi trên trang Facebook và không bán được 50 đơn hàng/1 ngày như cam kết nên đã thúc giục đối tượng. Khi đó, Linh yêu cầu chị H phải mua thêm các gói tăng tương tác, xác nhận tích xanh Facebook, chạy tương tác, do chạy lỗi phải chạy lại…, để yêu cầu chị H chuyển thêm tiền mua các gói dịch vụ đó.

(Baonghean.vn) - “Lạm thu tại các trường học đầu năm học mới” - là vấn đề không mới nhưng năm nào cũng gây băn khoăn và bức xúc trong xã hội với những hình thức và mức độ khác nhau. Làm sao giải quyết dứt điểm tình trạng này? Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có mời ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để trao đổi xoay quanh nội dung này.

(Baonghean.vn) - Sau 2 hiệp tranh tài sôi nổi, đội bóng Tỉnh ủy Nghệ An đã có chiến thắng thuyết phục trước đội liên quân Khối thi đua các cơ quan Đảng.

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hội thảo về vai trò của cán bộ tuyên giáo và cán bộ làm công tác chính trị trong tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án, mô hình kinh tế tại huyện Con Cuông; Xuất khẩu lao động Nghệ An tăng nhanh; Vì sao nhiều doanh nghiệp Nghệ An bị hoãn xuất cảnh... Đây là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 4/11.