Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá một năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát của cấp ủy, điều hành linh hoạt của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển, trong đó có nhiều điểm sáng.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,2%; thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 18.936 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, tăng 60,8% so với năm 2020; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 86.354 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo.