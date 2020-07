Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN KHÁ CỦA TỈNH

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9,16%. Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 191 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt 220 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Dự kiến năm 2020, Hưng Nguyên sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 17/17 xã; huyện cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020.

Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND được nâng lên.

Phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hưng Nguyên xây dựng và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 và huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu cho rằng, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đứng chân trên địa bàn là một lợi thế của huyện nên ngay từ bây giờ cần phải tính toán để tập trung đào tạo nhân lực, kể cả nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần tập trung dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp; còn ở vùng cao cưỡng chuyển đổi thành cây trồng cạn. Lĩnh vực chăn nuôi cũng nên tập trung theo hướng nuôi bò thịt công nghệ cao...

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình với nhận định cần giải pháp để đào tạo lao động đón đầu cơ hội do VSIP Nghệ An mang lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Hưng Nguyên cần nghiên cứu giải pháp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện theo hướng là doanh nghiệp phụ trợ cho các nhà máy sản xuất tại VSIP Nghệ An.