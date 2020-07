Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ý kiến các ban, ngành cũng đề nghị huyện đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 ban hành ngày 16/6/2017; quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch; tập trung nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, nhất là nâng cấp, mở rộng thị trấn Nam Đàn theo quy hoạch được phê duyệt;...

XÂY DỰNG, LAN TỎA HÌNH ẢNH, BẢN SẮC CON NGƯỜI NAM ĐÀN

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở của huyện Nam Đàn, cũng như chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Liên quan đến tiêu đề của Báo cáo chính trị, cần cân nhắc thể hiện được cả yếu tố phát huy nội lực, đồng thời thu hút ngoại lực; còn các đột phá cần ngắn gọn hơn, toát lên được sự đột phá vào điểm khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy Đối với phần đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nam Đàn đã thực hiện được nhiều nội dung, thể hiện cô đọng nhất là huyện về đích nông thôn mới năm 2018. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực rất lớn xuyên suốt qua hai nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2017. Bên cạnh đó, hạ tầng Nam Đàn được đầu tư bài bản. Đây là những vấn đề rất nền tảng cho phát triển sắp tới của huyện.

Về nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, mục tiêu đặt ra so với kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thể hiện quyết tâm cao, tư tưởng tiến công rất lớn song so với Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 thì còn thấp hơn. Do đó, thời gian tới, gắn với đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 cần xác định lại lộ trình thực hiện Nghị quyết cho phù hợp.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Nam Đàn tính toán lại một số chỉ tiêu mà các ý kiến còn băn khoăn như: thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Quan điểm là việc xác định chỉ tiêu phải căn cứ trên cơ sở để có tính khả thi cao, đồng thời thể hiện được quyết tâm chính trị.

Đi vào nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nam Đàn cần bám chặt vào nội dung Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025" và Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện. Điểm nào còn vênh nhau thì nghiên cứu, có giải pháp phù hợp; tinh thần là văn bản ở cấp cao hơn thì có giá trị pháp lý cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, huyện cần căn cứ nội dung Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ là: "Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch” làm trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, đưa vào tiêu đề Đại hội. Đây là chủ đề, chủ điểm, mục tiêu xuyên suốt để thực hiện.



Muốn vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy, trước hết con người Nam Đàn phải nỗ lực, không ỷ lại, trên dưới một lòng, đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sức dân; đồng thời chăm lo, nâng cao nhận thức, trình độ, dân trí cho người dân; xây dựng hình ảnh con người Nam Đàn thân thiện, mến khách, thủy chung, trách nhiệm. “Làm sao để văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân trong văn hóa con người Nam Đàn”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Nam Đàn cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư hạ tầng ở các lĩnh vực là: giao thông, văn hóa, nông thôn. Đặc biệt, để thực hiện các mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, Nam Đàn cần phải giữ được truyền thống đoàn kết, thống nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào các ngày 14, 15/8/2020.