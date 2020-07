Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN KHÁ MIỀN TÂY NGHỆ AN

Trong 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là 3 mũi trọng điểm trên các lĩnh vực được Đại hội đề ra đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,42%/năm. Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng từ 19,98 triệu đồng năm 2015 lên 28,85 triệu đồng năm 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư củng cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng thành công và nhân rộng. Đến nay, toàn huyện có 168 trang trại, 8 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; có 25 hợp tác xã đăng ký hoạt động.

Sức mạnh đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường và phát huy. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo tiền đề cho Quế Phong đặt mục tiêu trở thành huyện khá của các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá Quế Phong đã có hướng đi phù hợp là đã phát triển kinh tế rừng, gia trại, trang trại; phát triển du lịch, đặc biệt du lịch trải nghiệm, sinh thái.

Bên cạnh đó, huyện cần đánh giá sâu việc lồng ghép các nguồn lực thực hiện giảm nghèo trên địa bàn; tuyên truyền cho nhân dân về công tác thoát nghèo; đồng thời quan tâm thêm đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh như: xây dựng lực lượng, công trình phòng thủ, cơ sở an toàn làm chủ vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị tỉnh và huyện quan tâm xây dựng thị trấn Kim Sơn thành đô thị phát triển, trung tâm vùng biên giới Tây Bắc của tỉnh, trở thành điểm giao thương của các dân tộc vùng biên giới; có cơ chế cho các huyện vùng biên xây dựng nông thôn mới, nhất là về hạ tầng, trong đó có Quế Phong.

Về đường lối phát triển thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đồng tình với hướng đi là tiếp tục xây dựng các mô hình trang trại và gia trại; phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch mạo hiểm.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, mặc dù trên địa bàn có 3 doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp song vẫn còn tình trạng “doanh nghiệp phát triển, người dân ngồi lại”. Vì vậy, Quế Phong cần phân tích, đánh giá, có giải pháp tổ chức lại quan hệ sản xuất để kết nối người dân, doanh nghiệp, tạo được sự lan tỏa cùng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Liên quan đến quốc phòng, an ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ lo ngại khi những năm gần đây những đường dây, vụ án ma túy lớn được phát hiện trên địa bàn Quế Phong.



Do đó, hệ thống chính trị phải hết sức quyết liệt; các ngành phối hợp để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân để nâng cao nhận thức, cảnh giác với các loại tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ quan điểm phát triển của Quế Phong là một cực tăng trưởng bền vững trong khu vực miền Tây Nghệ An. “Quan trọng là bảo đảm an sinh, an ninh, an dân và bảo vệ môi trường rừng”, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo, theo Chủ tịch UBND tỉnh cũng cần có cách tiếp cận mới là nên có cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp và những tổ chức, cá nhân, những người biết làm giàu ở những địa bàn nghèo;…



Tại cuộc làm việc, các ý kiến cũng cần đánh giá kỹ về việc xây dựng “vệ tinh” của 3 doanh nghiệp lớn về nông nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là về vùng nguyên liệu; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại; chỉ tiêu kết nạp đảng viên; phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị huyện cân nhắc lại tiêu đề Báo cáo chính trị theo hướng gọn, dễ nhớ, rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu đảm bảo khoa học, logic.

Về kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá huyện đã nỗ lực, trong đó nổi bật là có nhiều mô hình kinh tế, có sản phẩm nông nghiệp; cải cách hành chính đứng thứ 8/21 huyện, thành, thị;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Quế Phong cần quan tâm 5 vấn đề. Trước hết chỉ ra một số lợi thế của huyện là có tiềm năng về lâm nghiệp, trên địa bàn cũng đã có doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp; nhen nhóm được một số sản phẩm; có nhiều mô hình tốt, sản phẩm quý. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Quế Phong cần tập trung phát triển lâm nghiệp thông qua trồng rừng gỗ lớn, các loại cây dưới tán rừng, gắn với bảo vệ, trồng rừng và bảo đảm môi trường rừng.



Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình khác của Nhà nước đầu tư cho miền núi, vùng 30a là một nguồn lực rất lớn, quan trọng mà huyện cần tổ chức thực hiện tốt.

Do đó, huyện cần quản lý, giám sát chặt chẽ để phát huy hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân; quá trình thực hiện cần khảo sát thật kỹ, lấy ý kiến cộng đồng rộng rãi, dân chủ.

Quế Phong cũng cần quan tâm xây dựng nông thôn mới; theo đó cần xem xét tăng chỉ tiêu số xã về đích nông thôn mới (hiện huyện đang đặt chỉ tiêu 2 xã về đích) trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển du lịch; xem xét, nghiên cứu quy hoạch mở rộng thị trấn Kim Sơn trở thành đô thị trung tâm của vùng biên Tây Bắc Nghệ An.