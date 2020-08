Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai nhiệm kỳ 2015 - 2020.