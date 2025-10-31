Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 31/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/11/2025). Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chủ đề Đại hội: "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia".

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng trình bày tóm tắt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Phạm Bằng

Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực; hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Phát huy phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân” để tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến vào cơ cấu nhân sự; chủ đề Đại hội; bài học kinh nghiệm; các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới về huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng công trình hoặc phần việc tiêu biểu, chuyển đổi số và những định hướng, quan điểm hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Đẩy mạnh đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc, kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát lại các nội dung để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị theo tinh thần ngắn gọn, mạch lạc, có tính khái quát cao, phản ánh đúng thực tiễn hiện nay, làm rõ vai trò của MTTQ trong triển khai xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, bám sát tinh thần hướng dẫn của Trung ương và thực tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, cần đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của các tồn tại, hạn chế; nghiên cứu bổ sung thêm thành tố để làm rõ các bài học kinh nghiệm.

Rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để đảm bảo tính khả thi, thực chất, tránh hình thức, tránh trùng lặp. Nghiên cứu xem xét tách chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành 2 chương trình hành động.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, Ủy ban MTTQ tỉnh cần kế thừa những kết quả đạt được, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Tiếp tục đổi mới, xác định rõ phương thức lãnh đạo toàn diện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân; theo tinh thần mà Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm công tác nâng cao chất lượng, số lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh mới, cần cập nhật những yêu cầu mới, nội dung mới, chỉ đạo mới, quy định mới để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo thực chất, hiệu quả. Ủy ban MTTQ tỉnh phải tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khâu nối, kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức ở cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thống nhất các nội dung khác và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030 từ ngày 20 - 21/11/2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội theo quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thời gian từ nay đến Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, phong trào tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để triển khai tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.