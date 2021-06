Sáng 24/6, trong phiên họp thường kỳ tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Trong 6 tháng đầu năm, dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%).

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,8% (riêng công nghiệp ước tăng 20,44%); khu vực dịch vụ ước tăng 5,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,62%. Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thành Duy

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 do một số lĩnh vực, sản phẩm vẫn đạt được mức tăng trưởng khá cao. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng ở mức 2 con số, ước đạt 25,15% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao (14.032,3 tỷ đồng), tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020, cao nhất so với cùng kỳ các năm từ trước đến nay; dự kiến đến hết tháng 6 có thể chạm mốc 10.000 tỷ đồng.