Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh...

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh tiến vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Nghệ An tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn dành những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, những lời chỉ bảo ân cần đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An. Những bức thư, điện, bài nói chuyện của Bác đối với quê hương, với các cháu thiếu niên, nhi đồng, các cụ phụ lão, với những gia đình công nhân, nông dân và các chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã để lại những ấn tượng thật sâu đậm và một phong cách ấm áp, thân thiết, chu đáo với tấm lòng mong mỏi: “Xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, giá cả tăng cao... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trước bối cảnh đó, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022 cơ bản ổn định; các ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,71% (đứng thứ 20/63 tỉnh, thành trên cả nước và đứng thứ 2 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Nông, lâm, thủy sản tiếp tục ổn định; sản xuất công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng khá. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm. Các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa tiếp tục được giữ vững, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 7.083 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn khắc sâu những tình cảm đặc biệt thiêng liêng của Người đối với quê nhà, xem đó là tài sản vô giá mà Người để lại cho quê hương và luôn thành kính dành cho Người lòng biết ơn sâu sắc, cùng với sự quyết tâm nỗ lực vượt mọi thử thách, tạo thế và lực mới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta. Ảnh: Phạm Bằng Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Biết ơn, kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.