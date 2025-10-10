Xây dựng Đảng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 5/10/2025 về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong đó yêu cầu rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, theo định hướng:

Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục vào đào tạo.

Theo đó, định hướng: Cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; các trường hợp cần thiết sắp xếp, điều chỉnh thì phải nghiên cứu kỹ, lựa chọn phương án tối ưu nhất, bảo đảm thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Đồng thời hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung tâm học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên xã, phường.

Toàn tỉnh có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kiện toàn hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Cấp tỉnh có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Đồng thời thành lập trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho Nhân dân trên địa bàn. Giao trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện (trước đây) để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên xã, phường.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập các lĩnh vực khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ nguyên tắc: Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành để rà soát, thực hiện sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công lập cùng loại, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và trực thuộc các sở, ngành khối chính quyền cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh theo nguyên tắc nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Đối với cấp xã, căn cứ yêu cầu thực tiễn có thể thành lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường hoặc Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Đồng thời, nghiên cứu thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (như các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…); đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Ngoài ra, tại Kế hoạch số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn định hướng sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có việc cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo nguyên tắc: Doanh nghiệp Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư…