Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19, song công tác phòng, chống dịch Covid -19 được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh có 22/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,25%.

Xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh bị ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19, dự ước cả năm 2021 đạt khoảng 1,61 tỷ USD, tăng 43,4% so với năm 2020; trong đó, xuất khẩu hàng hóa 1,4 tỷ USD, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 106 dự án, điều chỉnh 118 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 41,33% về số lượng dự án và gấp 2,92 lần số vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Toàn tỉnh có 1.740 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,35% so với cùng kỳ, có 721 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 162 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều công trình, dự án quan trọng đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả. Thu ngân sách vượt dự toán đề ra, ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 16.075 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ.