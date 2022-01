Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng 20/1, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, đây cũng là năm dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, thậm chí có những thời điểm lan rộng trên địa bàn tỉnh, tác động nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe Nhân dân; làm cho các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục có lúc bị đảo lộn.

Năm 2021, Nghệ An cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và có những điểm sáng tích cực. Kinh tế - xã hội ổn định, đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,2%. Thu ngân sách đạt hơn 19.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Bối cảnh khó khăn nhưng trật tự, an toàn xã hội được giữ yên, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chăm lo, quan tâm, tăng cường.

Hội nghị đã dành thời gian đánh giá sâu sát những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải với tinh thần chỉ rõ nguyên nhân đạt được, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận để nhận diện chính xác những thách thức của năm 2022 trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2021 cùng bối cảnh trong nước và quốc tế. Từ đó, bàn và đưa ra những giải pháp, đặc biệt là những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng trong năm 2022 và thời gian tới; để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị cũng thống nhất cao quan điểm phải có quyết tâm giao việc, phân công, phân nhiệm, phân cấp rõ ràng hơn để tạo động lực về mặt tinh thần; quyết tâm, năng động, sáng tạo, dám làm của các ngành, các cấp, các địa phương; qua đó, cùng nhau thống nhất, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đề cao công tác kiểm tra, giám sát.

Từ đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp để hoàn thành một cách trọn vẹn các nhiệm vụ đặt ra về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022.

HAI BÀI HỌC CẦN "NẰM LÒNG"

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã khái quát, nhấn mạnh 2 nội dung là điểm sáng của tỉnh trong năm qua, góp phần rất quan trọng tạo nên các thành quả của tỉnh.

Trước hết là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được duy trì, phát huy tốt hơn so với năm 2020 và lan tỏa đến cơ sở. Vì thế, đã củng cố lòng tin của Nhân dân, qua đó, khơi dậy sức dân, tạo được sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh để vượt qua khó khăn. Đây là nền tảng rất tốt cho tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổng kết nội dung sau 10 tham luận của các đảng bộ trực thuộc: Ảnh: Thành Duy Minh chứng rõ nhất cho điểm sáng này là kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tỷ lệ cử tri và tỷ lệ trúng cử cao hơn so với các nhiệm kỳ gần đây; đồng thời qua công tác phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, cấp bách, Nhân dân đã ủng hộ các quyết sách, chủ trương của tỉnh cũng như đóng góp sức người, sức của để vượt qua khó khăn, kiểm soát được làn sóng dịch bệnh.



Cùng với đó, qua các phong trào, cuộc vận động lớn của Trung ương, tỉnh như thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới… tinh thần đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân được thể hiện rõ nét.

Điểm sáng tiếp theo trong năm qua chính là phương pháp, cách thức chỉ đạo, lề lối làm việc có nhiều đổi mới theo hướng quyết liệt hơn, trọng tâm, trọng điểm hơn; bám sát thực tiễn, công việc với quyết tâm chính trị cao; kiên quyết đấu tranh với những bất cập, hạn chế, điểm nóng, nhạy cảm. Chính điều này đã góp phần tác động rất sâu đến thành quả của tỉnh trong năm qua.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy Nổi bật như thực hiện đầu tư công được lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh đã chủ động đề xuất, phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành để trình và được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36, thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.



Chấn chỉnh một số vấn đề bấy lâu nay còn nhức nhối, người dân quan tâm như: Khai thác khoáng sản trái phép, sai phạm về đất đai; đấu tranh với tín dụng đen, cho vay nặng lãi; thể hiện quan điểm rõ ràng trong phát triển thủy điện, nhiệt điện. Trong thực hiện các thủ tục hành chính, chính quyền tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp, giải quyết”;…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy Biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh trong năm 2021, đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh năm 2022 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; tuy nhiên, diễn biến dịch Covid -19 vẫn hết sức phức tạp, khó lường.



Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý trong năm nay, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa 2 điểm sáng, kinh nghiệm đã được đúc kết trong năm 2021.

“Phải nằm lòng, phải gương mẫu thực hiện, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để dẫn dắt cán bộ và Nhân dân thực hiện tốt; chỗ nào có biểu hiện mất đoàn kết phải trao đổi với nhau chân thành, thẳng thắn”, đồng chí Thái Thanh Quý nói.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy Cùng với đó, toàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19. Đặc biệt, với diễn biến mới của dịch thời gian qua, các cấp, ngành cần rà lại để xây dựng phương án phù hợp với bối cảnh, tình hình; tăng cường kiểm soát công dân từ các địa phương khác trở về như khai báo y tế và khi có dấu hiệu nhiễm bệnh phải được xét nghiệm ngay, cũng như khuyến khích người dân xét nghiệm sau 7 ngày về địa bàn; hạn chế tối đa tập trung đông người, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng để kiểm soát địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh… Đặc biệt, đồng chí Thái Thanh Quý nhiều lần nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy gắn liền với trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm ở cấp mình nếu để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm, thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác tổ chức cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần thực hiện hiệu quả với phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và đi sâu vào chuyên đề, nhất là các vấn đề cấp thiết, nhạy cảm như: Cải cách hành chính, đất đai, dự án treo, đầu tư công…

Công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực tế hơn, sâu sát cơ sở hơn. Công tác nội chính cần đeo bám quyết liệt các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài.

Trước mắt, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu cần chuẩn bị Tết chu đáo cho Nhân dân, gắn với đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đầm ấm, sum vầy. Đồng thời, trong Tết, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải bố trí trực đầy đủ; ra Tết phải bắt tay ngay vào công việc; không có tư tưởng vui Xuân.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021. Ảnh: Thành Duy