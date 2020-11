Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt từ 7,5 - 8,5%

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

GRDP NGHỆ AN THUỘC NHÓM 19 TỈNH TĂNG TRƯỞNG TRÊN 4%

Tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, công tác cải cách hành chính năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2021.



Theo đó, năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, kinh tế, xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế có mức tăng trưởng, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm nay ước đạt 4,12%. Thu ngân sách ước đạt hơn 15.911 tỷ đồng. Ước cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 281/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 36 xã so với năm 2019, có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 đơn vị so với năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Duy Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 78.847 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2019. Tính đến 10/11/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 70,75% và 71,02% kế hoạch đã được giao chi tiết.



Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong 10 tháng trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 64 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7.341 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 22 dự án, tăng hơn 6.601 tỷ đồng.

Năm 2021, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7,5 - 8,5%. Thu ngân sách đạt hơn 14.032 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD. Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 88.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 48 - 49 triệu đồng.

Tại phiên làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cũng đặt vấn đề như cần quan tâm đảm bảo môi trường, nhất là khu vực nông thôn, các khu công nghiệp; giải pháp để thực hiện giảm số nợ thuế còn cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần sớm ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá, kết quả đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; nhìn chung tình hình tội phạm được kìm hãm một cách chắc chắn.



Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ở một số ngành chưa đạt yêu cầu, còn một số vụ việc còn dai dẳng, kéo dài cần phải tập trung xử lý dứt điểm để đảm bảo bình yên ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phân tích rõ hơn lý do đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 là 7,5 - 8,5%; thấp hơn mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2021 - 2025 là 9,5 -10%. Nguyên nhân là năm 2021 vẫn chịu tác động những khó khăn của năm 2020, vì vậy, phương án tăng trưởng trên được xem là phấn đấu hợp lý với bối cảnh, tình hình.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp như: thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Muốn vậy, theo Chủ tịch UBND tỉnh, phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với đầu tư các hạ tầng thiết yếu, trọng điểm.

Công tác cải cách hành chính, trong đó có thủ tục đầu tư cũng được lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo với tinh thần là: đơn giản, thông thoáng, minh bạch và yêu cầu tinh thần này phải lan tỏa xuống các sở, ngành. Các sở, ngành phải cam kết thông thoáng về thủ tục.



Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thu hút đầu tư thông qua tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư; cùng với đó, sẽ hình thành các tổ công tác giúp nhà đầu tư xử lý các thủ tục khi đầu tư vào tỉnh.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong khó khăn của năm 2020 song tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối khả quan trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại; xã hội ổn định.

Điểm nổi bật khi nhìn lại hoạt động của năm 2020 là trong khó khăn đã lan tỏa được tinh thần thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ, cộng sự. Việc tổ chức đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, được Trung ương ghi nhận.

Đặc biệt, điều đáng phấn khởi là Nghệ An có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thuộc nhóm 19 tỉnh có tăng trưởng trên 4%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GRDP của Nghệ An năm 2020 sẽ đạt cao hơn mức 4,12%; các chỉ tiêu thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới cũng đạt cao hơn so với dự kiến. Quan điểm điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới.

TRIỂN KHAI NHANH, QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bên cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đã nêu lên một số tồn tại như tỷ lệ thu ngân sách từ tiền đất còn cao; cơ cấu một số nguồn thu không đảm bảo; hoạt động sản xuất, kinh doanh đang khó khăn; công tác cải cách hành chính còn nhiều vấn đề.

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải triển khai nhanh, sớm, quyết liệt, đồng bộ tất cả các kế hoạch để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. “Tất cả các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội phải tập trung xây dựng, ban hành trong năm 2021”, đồng chí Thái Thanh Quý chỉ rõ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời không chủ quan, lơ là mà tập trung, chủ động ứng phó với dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh khác trên người, cây trồng, vật nuôi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận về nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuẩn bị thật tốt kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngay sau bầu cử. Đây là kỳ họp để rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho nhiệm kỳ mới. Nội dung nào phù hợp thì tiếp tục thực hiện, nội dung nào không phù hợp thì bãi bỏ, nội dung cần thiết thì bổ sung để thông qua cơ chế, chính sách cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, làm nền tảng, cơ sở để triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần chuẩn bị tốt nội dung để kỳ họp HĐND trên xem xét thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tinh thần trọng tâm, trong điểm, tuyệt đối không dàn trải; đồng thời lưu ý khai thác tối đa nguồn lực để có những công trình trọng điểm là đường ven biển, cảng nước sâu.

Mặt khác, thông qua Kế hoạch tài chính ngân sách 2021 - 2025, trong đó lưu ý bố trí một phần ngân sách thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ giải phóng mặt bằng của tỉnh; sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục có kế hoạch để tổ chức thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời phải tập trung cải cách hành chính, tăng cường đạo đức công vụ; chăm lo văn hóa - xã hội: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm…; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; chuẩn bị để thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.