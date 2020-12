Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chương trình làm việc và kiểm tra, giám sát năm 2021

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất với đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2 Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 1.854,834 tỷ đồng.