Bản tin chào buổi sáng 07/02/2022

(Baonghean.vn) - TP. Vinh đầu tư sàn nhạc nước rộng gần 1.000m2; Nông dân Nghệ An phấn khởi vì ra Tết cà chua được giá; Cái Tết ấm no của những con nuôi đồn biên phòng... là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An hôm nay.

Nhóm PV