Bản tin chào buổi sáng 11/5/2020

(Baonghean.vn) - An táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; Xăng dầu giảm sâu, vì sao doanh nghiệp vận tải Nghệ An chưa giảm cước phí?; Bắt 3 đối tượng từ Bắc Kạn vào Nghệ An vận chuyển lượng ma túy lớn... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV