Bản tin chào buổi sáng 12/01/2022

(Baonghean.vn) -Nghệ An tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022; Công an tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 500 triệu USD; Tập trung chuyển đổi số đồng bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước là những nội dung có trong bản tin sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV