Bản tin chào buổi sáng 13/12/2021

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An; Sẵn sàng các điều kiện để tổ chức Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021 tại phố biển Cửa Lò... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV