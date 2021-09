Bản tin chào buổi sáng 13/9/2021

(Baonghean.vn) -Nhiều địa phương ở Nghệ An chuyển thực hiện từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15; Nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 trên diện rộng cho công nhân lao động, TP.Vinh và các KCN trên địa bàn Nghệ An đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn; Thị xã Cửa Lò: Nhiều biện pháp lan tỏa "vùng xanh"... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV