Bản tin chào buổi sáng 15/9/2021

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Hội nghị do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì; Tiếp tục góp ý hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2025; Nghệ An giao các địa phương lên phương án tiêm chủng vắc-xin Covid-19, tránh tình trạng lúng túng... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV