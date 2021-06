Bản tin chào buổi sáng 16/6/2021

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 6; Lãnh đạo tỉnh, TP Vinh thăm, trao hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy phòng trà làm 6 người tử vong ở Nghệ An... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV