Bản tin chào buổi sáng 20/12/2021

(Baonghean.vn) - Nâng tầm uy tín thương hiệu cho các thành viên Hiệp hội vận tải ô tô – nhấn mạnh của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An; Trình thẩm định công nhận TX Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Nghệ An tổ chức livestream quảng bá, tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản xứ Nghệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV