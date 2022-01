Bản tin chào buổi sáng 21/01/2022

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Các đoàn công tác của Trung ương và địa phương đến thăm và trao quà Tết tại một số địa phương...là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV