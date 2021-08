Bản tin chào buổi sáng 25/8/2021

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm, hiệu quả biện pháp giãn cách xã hội; Tỉnh Nghệ An lên kế hoạch mở thêm 6 khu vực cách ly tập trung, với khả năng tiếp nhận 1.270 công dân; Sở Y tế Nghệ An khuyến khích các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tự nguyện xét nghiệm khi đến bệnh viện... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV