Bản tin chào buổi sáng 28/7/2021

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ; Hôm nay 28/7, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại; Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Nghệ An tăng cường đảm bảo an toàn cho các chốt phòng chống dịch... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV