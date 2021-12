Bản tin chào buổi sáng 31/12/2021

(Baonghean.vn) - Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD; Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2021; Trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022... cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV