Bản tin chào buổi sáng 31/5/2021

(Baonghean.vn) - 5 tháng đầu năm 2021, ngư dân Nghệ An đánh bắt được 75.564 tấn hải sản, giá trị ước khoảng 1.507 tỷ đồng; Nông dân Quỳnh Lưu đưa công nghệ gieo mạ khay và cấy máy vào sản xuất lúa; Vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch - hai mục tiêu kép được các doanh nghiệp ở Nghệ An chủ động thực hiện để vững vàng trước các tình huống có thể xảy ra... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV