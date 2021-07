Bản tin chào buổi sáng 9/7/2021

(Baonghean.vn) - 200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch; Hơn 34.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong an toàn, đúng quy chế... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng.

Nhóm PV