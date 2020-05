Bản tin chào buổi sáng ngày 01/06/2020

(Baonghean.vn) - Trang trọng Lễ tuyên dương 67 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; Hiến kế thúc đẩy và phục hồi cho du lịch Nghệ An; Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV