Bản tin chào buổi sáng ngày 06/01/2021

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 1; Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020; Nông nghiệp Nghệ An lên phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại kéo dài... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV