Bản tin chào buổi sáng ngày 06/05/2020

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5; Chỉ số PCI năm 2019: Nghệ An tăng bậc, đạt cao nhất từ trước tới nay; Giáo viên tiểu học Nghệ An chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV