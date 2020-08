Bản tin chào buổi sáng ngày 07/08/2020

(Baonghean) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp; Nghệ An sẽ xây dựng nhiệm vụ cụ thể, lộ trình, dự kiến kinh phí triển khai Kế hoạch của Chính phủ về Hiệp định EVFTA... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV