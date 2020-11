Bản tin chào buổi sáng ngày 09/11/2020

(Baonghean.vn) -Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà đồng bào bị thiệt hại do mưa lụt ở Nghệ An; Các địa phương trên địa bàn tỉnh rộn ràng vui Ngày hội đại đoàn kết; Nhiều vườn cam trên địa bàn huyện Con Cuông bị rụng quả hàng loạt... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV