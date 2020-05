Bản tin chào buổi sáng ngày 13/05/2020

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp kiểm tra mô hình cánh đồng lớn tại Nghệ An; Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; Thành phố Vinh mở lại Phố đêm Cao Thắng từ 20/5... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV