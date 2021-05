Bản tin chào buổi sáng ngày 14/05/2021

(Baonghean.vn) -HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 21 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; Hơn 1.000 người từng ghé Bệnh viện K Tân Triều về quê Nghệ An đã có kết quả âm tính với Covid-19; Quân dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19 nơi tâm dịch Hoàng Mai... là những tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV