Bản tin chào buổi sáng ngày 15/01/2021

(Baonghean.vn) - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm lực lượng quân sự, biên phòng Nghệ An; Nghệ An bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tết ấm trong những ngôi nhà tình nghĩa... là những nội dung chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV