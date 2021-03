Bản tin chào buổi sáng ngày 15/03/2021

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Nghệ An; Thân tình gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tin vui với ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu khi trúng đậm mẻ cá sau vài giờ đi lộng... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV