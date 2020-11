Bản tin chào buổi sáng ngày 16/11/2020

(Baonghean.vn) - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng kỷ niệm 100 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hỗ trợ cho Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt; Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV