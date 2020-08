Bản tin chào buổi sáng ngày 17/08/2020

(Baonghean.vn) - Đảng bộ huyện Quỳ Hợp tiến hành phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sau gần 1 tháng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an Nghệ An đã đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý hơn 10 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV