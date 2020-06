Bản tin chào buổi sáng ngày 19/06/2020

(Baonghean.vn) - Trang trọng lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Đôn đốc tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An; Tỉnh Nghệ An dự kiến ban hành chính sách phát triển du lịch cộng đồng... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV