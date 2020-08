Bản tin chào buổi sáng ngày 21/08/2020

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị; Nghệ An vinh danh các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu về kiểm soát thủ tục hành chính; Đoàn y bác sĩ Nghệ An chính thức lên đường vào Đà Nẵng chống dịch Covid-19... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV