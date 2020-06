Bản tin chào buổi sáng ngày 22/06/2020

(Baonghean.vn) - Khánh thành hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT trên quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Sở Du lịch dự kiến kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2020; Tổ chức nhập cảnh, cách ly 120 lưu học sinh Lào trở lại Nghệ An tiếp tục học tập... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV