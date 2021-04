Bản tin chào buổi sáng ngày 23/04/2021

(Baonghean.vn) - Công bố, trao Quyết định Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) làm việc với UBND... là những tin chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV