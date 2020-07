Bản tin chào buổi sáng ngày 27/07/2020

(Baonghean.vn) - Trang trọng lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, huyện Anh Sơn; 2 giáo viên Nghệ An được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương; Nghệ An hiện có hơn 1.716 người trở về từ Đà Nẵng... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV